Sábado (08) terá corrida gratuita da CPE e Curso Meta em Anápolis

Os fãs de atletismo têm um compromisso importante no próximo sábado (08). É que a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, em parceria com o Curso Meta, vai realizar uma corrida, a partir das 16h, no Bairro Jundiaí.

O evento foi batizado de “Corridão com o Aprovados”, já que já confirmaram presença vários ex-alunos que passaram em concursos da PMGO, PCGO, BMGO, PMTO, PMDF, PMMG, além de outras carreiras policiais.

A iniciativa é aberta para todos os interessados e, para participar, basta apenas fazer a doação de 1kg de alimento não perecível.

A concentração será na Praça Abadia Daher, em frente do Curso Meta, e o foco da corrida é totalmente beneficente. Ou seja, as doações serão utilizadas para ajudar aqueles que mais precisam.

Todos que passarem pelo local durante o evento também poderão ver uma exposição de viaturas e armamentos utilizados pela CPE Anápolis. Os agentes também deverão participar da corrida.

Para confirmar presença no Corridão com os Aprovados, os interessados só precisam acessar o site da Sympla para preencher os dados solicitados ou entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9169-2145.