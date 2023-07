Vídeo mostra cãozinho correndo atrás de carro, após ser abandonado no meio da rua

Um vídeo mostrando o desespero de um cachorro que estava sendo abandonado em Goiânia gerou comoção nas redes sociais, após a ONG Recanto Anjos Peludos compartilhar as imagens no Instagram.

Na publicação, é possível ver o animal correndo atrás do veículo, após ser deixado pelo condutor do veículo no meio da rua, no setor Brisa da Mata.

Por meio da legenda do vídeo, a página informou que as imagens foram filmadas após um outro condutor, que passava de carro pelo local, ver o que aconteceu e começar a filmar.

“Abandonar animais é crime, não podemos permitir que esse tipo de atrocidade continue acontecendo”, apontou a ONG, ainda na descrição da publicação.

O Portal 6 tentou entrar em contato com a responsável pela Recanto Anjos Peludos, para saber se já foi feita alguma denúncia ou se o cachorro foi resgatado.

No entanto, até o fechamento desta matéria, não houve retorno.