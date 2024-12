Jovem é preso após confessar crime para ciclistas: “querem ver o homem que eu matei?”

Suspeito teria tirado a vida do desafeto como vingança, após situação ocorrida no antigo local de trabalho

Augusto Araújo - 02 de dezembro de 2024

Adolescentes se depararam com corpo abandonado em lote baldio, em Cristalina. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 24 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (02), após confessar ter matado e mostrar o corpo da vítima para dois ciclistas em Cristalina, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF).

Segundo as testemunhas, de 17 e 23 anos, eles estavam transitando pela rua João Aguiar, no Centro do município, quando se depararam com o suspeito, que estava com a roupa suja de terra e sangue.

Nisso, o autor, que seria um morador de rua, teria gritado para a dupla: “querem ver o homem que eu matar?”, chamando os dois para ver o corpo do indivíduo.

Achando que se tratava de uma brincadeira do jovem, as duas testemunhas aceitaram ir ao lote baldio apontado pelo suspeito.

Dessa forma, a dupla se deparou com a vítima já sem vida no local, com uma série de ferimentos no rosto e as calças abaixadas.

Assustados, os dois saíram correndo direto para a delegacia, denunciando o ocorrido. Com isso, a Polícia Militar (PM) foi acionada.

Depois de localizar o corpo da vítima, a equipe empreendeu buscas e encontrou o autor confesso.

Ao ser questionado sobre a motivação para o crime, o jovem admitiu que matou o desafeto, pois ele teria roubado um pneu do estabelecimento onde costumava trabalhar, o que teria gerado sérios problemas para ele.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia e se encontra à disposição do sistema judiciário para as devidas medidas legais.