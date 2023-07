Briga entre irmãos acaba com um deles ferido com dois golpes de faca, em Goiânia

Um homem, de 40 anos, levou duas facadas na região do abdômen ao ter um desentendimento com os irmãos. O caso ocorreu em Goiânia, na tarde desta sexta-feira (07), e os conflitos teriam sido motivados por divergências nos cuidados com o pai, que é alcoólatra.

O Portal 6 apurou que a confusão começou quando a irmã da vítima adentrou o quarto dele, exaltada desferindo socos e arranhões. No momento, ele descascava uma fruta e guardou a faca que usava na cintura.

Outro irmão, de 36 anos, entrou no cômodo e decidiu participar das agressões. Ele teria dito “agora você vai ver”, tomado a faca da cintura do outro e desferido dois golpes na altura dos rins dele.

A vítima afirma que ele teria dado os golpes com toda a força, e ainda girou a arma branca para tentar ferir mais fundo o corpo do irmão. Os dois furos atingiram cinco centímetros de profundidade, e as agressões só cessaram à pedido da irmã, que se assustou pela quantidade de sangue que saía.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local. Apesar de ambos os envolvidos confirmarem as agressões desferidas contra o irmão, eles afirmaram ter agido em legítima defesa e apresentaram pequenos ferimentos nos pés, mãos e rosto.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e todos foram conduzidos à Central de Flagrantes.