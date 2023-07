Ela comprou paletó de segunda mão e ficou impressionada com o que encontrou no bolso

A argentina Victoria Volpi comprou uma jaqueta de segunda mão na internet e resolveu fazer um vídeo do unboxing da peça para seus seguidores e mostrar os detalhes da vestimenta.

O que ela não esperava era a surpresa que encontraria ao se deparar com ruídos estranhos que surgiram de dentro do bolso da jaqueta.

A situação foi contada em um vídeo que viralizou no TikTok ao ela se gravar abrindo o pacote e mostrando os detalhes de como era a roupa que havia acabado de pedir.

Os ruídos eram de várias moedas e também papeis asiáticos deixados dentro da jaqueta. “Eu não posso acreditar. Ele me deu uma coisinha,” disse a tiktoker exibindo os achados dentro do bolso.

Impressionados com os mimos diferentes, alguns seguidores comentaram. “Coloque as moedas na carteira, dizem que trazem boa sorte”, escreveu um. “Eu amei a jaqueta. Chegou até com lembrancinha e tudo”, disse outra seguidora.

O vídeo do unboxing com surpresas no bolso fez muito sucesso e atingiu 19 mil curtidas, 190 comentários e mais de 1.500 salvamentos de mídia.

Confira o vídeo: