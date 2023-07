Uma criança de apenas quatro anos de idade foi morta a facadas pelo próprio pai na noite de sábado (08), em Rio Verde, no Sudoeste do estado. Ele teria tirado a própria vida em seguida.

O Portal 6 apurou que ela chegou a ser transportada para uma unidade hospitalar, mas a equipe médica não obteve êxito.

Já o pai da criança, de 29 anos, foi encontrado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), com uma perfuração na região do pescoço e outra no pulso do braço esquerdo.

Informações preliminares apontam que o crime seja consequência de um rompimento amoroso com a mãe da menina.

No local, policiais militares encontraram três armas brancas (facas), bastante ensanguentadas. A Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para tomar as devidas providências.