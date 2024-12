Bebê de 1 ano e 9 meses é levado sem vida para hospital de Goiânia e polícia suspeita de versão apresentada pelos pais

Exames médicos mostraram que vítima possuía hematomas em diversas partes do corpo

Paulo Roberto Belém - 14 de dezembro de 2024

Bebê foi levado desacordado para a Maternidade Célia Câmara (Foto: Divulgação)

O pai de um bebê de 1 ano e nove meses acabou sendo preso após chegar com o filho sem vida no Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara, na madrugada deste sábado (14), em Goiânia.

O suspeito, um jovem de 29 anos, teria chegado na instituição pedindo socorro com a criança nos braços, alegando que, ao voltar para casa, o encontrou desacordado e que, ao pegar ele no colo, ”chacoalhando-o”, por descuido, o deixou cair no chão.

Entretanto, a mãe do bebê relatou uma versão diferente sobre o ocorrido para as autoridades: a de que, no dia anterior, um armário havia caído em cima da vítima.

Diante das histórias contraditórias contadas pelo casal, a equipe policial que foi chamada ao hospital decidiu conduzir o pai para a Central de Flagrantes para ser ouvido.

Além das contradições, constatada a morte do bebê, foi considerado a gravidade com que a vítima chegou na unidade, apresentando uma série de lesões, principalmente no crânio, na região cervical e em outras partes do corpo.

Na delegacia, os agentes pediram a realização de exame pericial cadavérico na vítima, ouviram testemunhas e, por último, o jovem.

Ao final dos depoimentos, a Polícia Civil (PC) decidiu por manter o pai do bebê preso, diante de requisitos de autoria e materialidade “bastante delineados”.