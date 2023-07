Inscrições para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil começam na segunda (10)

Começa na segunda-feira (10) o período para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil (PLE) da Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis.

O benefício dá direito a 48 passagens por mês no transporte coletivo dos municípios.

Os interessados terão até o dia 30 de setembro para realizar o procedimento. Já em casos em que a solicitação seja reprovada, devido a erros na documentação, o estudante poderá corrigir e reenviar os documentos até o dia 31 de outubro.

Os estudantes que se recadastraram neste ano não precisam fazer o procedimento novamente.

Para alunos de Goiânia e região Metropolitana, o cadastro e o recadastro são realizados pelo site juventude.go.gov.br. A solicitação poderá ser acompanhada no endereço eletrônico.

Caso aprovado, o usuário também será informado por e-mail e o cartão será disponibilizado em até 15 dias, contados a partir da data em que fez a inscrição, em uma unidade do Vapt-Vupt.

Em Anápolis, os recadastramentos serão feitos de maneira automática, por meio de declarações enviadas pelas instituições de ensino registradas no PLE, conforme demanda do estudante.

Os que ainda não têm o benefício deverão realizar o cadastro, de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Emprego e Renda, localizada no Setor Central de Anápolis (sala da Urban).

Sendo aprovado, o cartão deverá ser retirado na unidade de referência do terminal Urbano de Anápolis, situada também no centro da cidade.

Todos os contemplados com o PLE no município devem fazer a ativação do benefício junto ao Governo de Goiás na unidade de referência do Vapt Vupt.

Para mais informações, a pessoa interessada pode entrar em contato com os números: (62) 3201-9788 (ligação), (62) 3201-9748 (ligação e WhatsApp), (62) 98306-0294 (WhatsApp) e 0800.648.2222 (Redmob).