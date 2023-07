Bêbada que matou motociclista atropelado é professora e coleciona ocorrências por embriaguez

O Portal 6 apurou, em primeira mão, a identidade da motorista flagrada segurando garrafas de cerveja após atropelar e matar um motociclista neste domingo (09), em Senador Canedo.

Elaine Chagas Cardoso, de 45 anos, é moradora do município, onde atua como professora da rede estadual, lecionando Língua Portuguesa no Colégio da Polícia Militar de Goiás Pedro Xavier Teixeira. Ela foi convocada pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) de Goiás em 2022.

A reportagem também apurou que a mulher já acumula passagens por conta de momentos de embriaguez.

Em 2019 ela chegou a ser dada como desaparecida pela filha, após sumir sem dar notícias. Algumas horas depois, foi descoberta em um bar pelo ex-namorado, que afirmou tê-la encontrado embriagada e acompanhada de desconhecidos.

Em outro registro, feito ainda em 2023, ela adentrou o Shopping Bougainville embriagada e confusa. Em certo momento, causou uma pequena confusão e chegou a se identificar como policial militar da ativa, mas um policial federal presente na unidade acabou constatando que se tratava de uma professora e apaziguou a situação.

Relembre o acidente

Elaine Chagas foi presa no domingo (09), após trafegar na contramão e atingir frontalmente um motociclista, que morreu no local. Ela foi abordada pela Polícia Militar (PM) e demonstrou sinais de embriaguez. Além disso, imagens feitas instantes após o ocorrido mostram ela segurando duas garrafas de cerveja ao lado do carro.

O caso aconteceu na GO-403 e a motorista chegou a fazer o teste do bafômetro. Constatou-se a concentração de 0,79 miligramas por litro expelido, mais que o dobro do teor que configura um crime de trânsito, estabelecido em 0,34 mg/l.

O Portal 6 tentou pedir um posicionamento por parte da acusada, mas não conseguiu contato com a defesa até o momento. O espaço segue em aberto.