Halls preto é a estratégia possível para ”motoristas da Uber” baterem a meta

Quem não tem cão, caça com gato. Pelo menos, é o que acredita um motorista de aplicativo que viralizou nas redes sociais. Com dificuldade de conseguir pegar mais corridas em julho e bater a meta – devido à alta quantidade de pessoas que aproveitam o período para descansar e conhecer outras localidades – o trabalhador decidiu seguir uma ideia um tanto ‘ousada’ para sair do prejuízo.

Em resumo, ele resolveu comprar pacotes de halls preto para deixar disponível no automóvel para todos os passageiros.

O motivo? É que a bala é frequentemente utilizada por algumas pessoas que não têm dinheiro para pagar a corrida, mas decidem optar por resolver a pendência fazendo atos sexuais usando o produto.

Em um vídeo compartilhado no Instagram uberhistorias, do motorista de aplicativo Lucas Dias, de Goiânia, o profissional aparece filmando um colega de trabalho pegando as balas. Quando questionado sobre o porquê da cena, o homem dá uma resposta para lá brincalhona.

“Mês de julho, velho. Tenho que bater a meta de algum jeito”, diz.

Nos comentários da publicação, muitos internautas se divertiram com a atitude ousada do condutor e até se surpreenderam com a descoberta sobre o uso da bala.

“Halls preto significa a meta mais batida”, brincou um.

“O importante é a meta, o resto é história”, disse outro.