Mulher não sabe se vai perdoar a melhor amiga pelo que ela fez: “logo no dia do meu casamento”

Uma mulher que não quis se identificar postou no Reddit uma história sobre a torta de climão que causou no casamento da melhor amiga depois de desabafar sobre a relação delas na hora de dar um depoimento durante a cerimônia.

A autora do relato contou que o motivo seria porque a parceira “mudou muito” depois que conheceu o marido e começou a passar mais tempo com ele e a deixando de lado. Uma crise de ciúmes em pleno altar.

A anônima do Reddit conta que não pretendia causar na festa, mas que o sentimento era de deixar o discurso pronto de lado e seguir o que o coração queria falar. No relato do Reddit, ela diz:

“Minha amiga de infância se casou com um homem adorável que a ama e cuida dela. Eles estão juntos há 07 anos e eu o conheço por ser próxima da minha amiga, mas depois que o relacionamento deles ficou sério, a nossa amizade mudou”.

“Sei que pra muitas pessoas isso é normal e que é prioritário mudar, eu concordo com isso, mas ainda assim fico furiosa com isso. Sei que devo respeitá-la e seguir com minha vida, mas aceitar essa mudança não me fez bem”.

“No dia do casamento eu chorei durante toda a cerimônia e todos acharam ‘fofo’ eu estar emocionada. A verdade é que eu estava de luto pela nossa amizade que nunca mais será a mesma”.

“Eu tinha um discurso de madrinha que escrevi dias antes, mas não fiquei feliz e disse que não queria mentir e seguir com aquele texto. Eu passei o dia todo fingindo por causa dela, mas não queria mentir”.

“Quando fiz o discurso dizendo que não estava feliz por ela ter se casado com a pessoa que fez a nossa amizade mudar e que apesar dos meus sentimentos tenho que aceitar e parabenizar o casal, todos ficaram me encarando”.

“Ficou um silêncio constrangedor, e vi que minha amiga estava falando algo com seu marido. Quando tentei falar com ela, ela disse que não era o momento certo porque estava com raiva de mim”.

Dois dias depois do casamento a noiva entrou em contato com a amiga e disse que achou a atitude egoísta e ciumenta da parte dela, que o marido se sentiu desconfortável por ela e que a ação foi idiota. E questionou se o objetivo era estragar o casamento naquela hora.

A amiga enciumada contou que o objetivo era simplesmente ser honesta com o que sentia. Que climão, hein!