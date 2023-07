Existem alguns fortes sinais que comprovam que uma pessoa está sendo falsa e colaborando para tentar de derrubar em breve. O problema é que as manipulações às vezes podem nos cegar.

Para não se tornar uma presa fácil, é importante ficar de olhos abertos com os comportamentos ruins que os mentirosos costumam ter.

Com essas dicas que separamos logo abaixo, talvez seja possível tirar as travas dos olhos e enxergar quem é que está tentando te prejudicar com mentiras e comportamentos falsos.

Não dá para continuar com essas pessoas tóxicas por perto. Isso pode estar te impedindo de dar passos maiores e alcançar novos sonhos. Veja quais são!

6 sinais que comprovam que uma pessoa está sendo falsa e falando de você pelas costas:

1. Ela fala mal de todo mundo

Se uma pessoa que se diz sua amiga fala mal de todo mundo, provavelmente ela também falará mal de você em outros círculos de amizade.

Isso tem mais a ver com a amargura interior deste alguém do que com o restante do mundo.

2. A verdade dela é inflexível e absoluta

Quando alguém é totalmente inflexível e acredita que apenas ela está correta, isso a torna extremamente tóxica e, provavelmente, em algum momento, poderá consentir com você mentirosamente apenas para não dar procedência no assunto.

Não confie em pessoas tão autoritárias.

3. Somente as vontades dela importam

Sabe quando alguém só se importa com o próprio umbigo e criar um cenário de manipulações para conseguir exatamente o que quer? Seja para escolher um restaurante ou para coisas mais sérias, se ela faz isso, tenha cuidado!

A verdade é que, quem é verdadeiro e amigo de alguém, essa pessoa precisará abrir mão de certas coisas para o bem comum.

4. São inconstantes

Se você já percebeu muita inconstância em alguém próximo, que em um dia está de bem contigo e com a vida e no outro ela sequer se importa com o seu bem, fique de olho!

Talvez seja porque ela não consegue manter o personagem por muito tempo e acaba se perdendo nas próprias mentiras.

5. Não aceitam críticas

Pessoas maldosas, invejosas e manipuladoras são incapazes de receber críticas de alguém. Na cabeça delas, a perfeição é o mínimo e não toleram perdas.

6. Ela tenta te diminuir de forma camuflada

Seja sobre o seu cabelo, estilo de roupa ou seu comportamento. Se essa pessoa está sempre criticando algo, como se fosse para o seu bem, mas insistindo em te diminuir, ela definitivamente não gosta de te ver feliz.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!