9 coisas que o banco não pode fazer com uma pessoa que está devendo

Explicação sobre assunto foi dada por advogado por meio de uma postagem no Instagram

Gabriella Pinheiro - 19 de julho de 2024

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Ainda que, por alguma razão ou motivo, esteja com débito pendentes em uma instituição financeira, existem algumas coisas que o banco não pode fazer com uma pessoa que está devendo.

Quem trouxe a explicação sobre o assunto foi o advogado Lucas Sousa, por meio de uma postagem publicada no perfil oficial do profissional no Instagram.

10 coisas que o banco não pode fazer com uma pessoa que está devendo

1. Sujar o nome

Sim, o tão temido “sujar o nome” é uma das coisas que o banco não pode fazer, mesmo que você esteja devendo. Então, fica a dica!

2. Ligações

Se por um acaso você esteja recebendo incessantes ligações por parte da instituição, saiba que essa prática também é uma das diversas coisas que o banco não pode fazer.

3. Coagir

Algum funcionário está tentando te coagir a fazer o pagamento da pendência? Bom, isso também vai contra o que é permitido e pode ser denunciado.

4. Retirar dinheiro

A retirada de dinheiro de uma conta bancária que pertence a você também é algo que não pode ser feito. Caso você note que isso ocorreu com você, denuncie!

5. Desconto salarial

O desconto no seu salário também é mais uma coisa que a instituição não deve, nunca, fazer. Portanto, fique atento!

6. Ligação para amigos e família

Muita gente desconhece essa e até sofre, mas as ligações para amigos e familiares – que também incomodam muita gente – não devem ser feitas pela instituição.

7. Negativar

Te negativar internamente também é algo que não pode ser feito pelo banco.

8. Forçar a negociar

A organização sequer pode pensar nessa possibilidade. Saiba que jamais ela pode te forçar a pagar uma dívida.

9. Bloquear a conta

Por fim, ela também não pode bloquear a sua conta caso você tenha algum débito pendente.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Sousa ⭕️ | Batista & Sousa Adv (@olucas_contrabancos)

Trabalhadores podem receber quase R$ 3 mil da Caixa; veja se você tem direito

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!