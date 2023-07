Filho de 2 anos do Mc Poze do Rodo viraliza ao tentar filmar apresentação do pai em Goiânia

Apesar da apresentação do Mc Poze do Rodo no Festival Rap Mix, em Goiânia, que aconteceu no domingo (09), ter agitado o público goiano, quem realmente mexeu com o coração dos internautas foi o filho do artista, Miguel, de apenas 02 anos.

Isso porque o pequeno foi capaz de dar um ‘show de fofura’ ao cantar, dançar e até filmar a apresentação do pai no evento enquanto assistia pela televisão.

O momento foi compartilhado pelo próprio MC no Twitter, na tarde de segunda-feira (10), e viralizou na rede social.

Na filmagem, a criança aparece bem próxima ao aparelho, segurando um celular, enquanto via e ouvia a celebridade cantar a música “Desabafo”.

Em um dado momento da gravação, Miguel ‘arrisca’ cantarolar um trecho da canção, mesmo tentando gravar toda a apresentação.

“Em Goiânia fazendo show e aqui está ele acompanhando o papai”, escreveu Poze.

Em Goiânia fazendo show e aqui está ele acompanhando o papai 😭❤️❤️ pic.twitter.com/QU1TBkOiLJ — Mc Poze Do Rodo 🎶 (@McPozedorodo) July 10, 2023

Até o momento a publicação já conta com mais de 595 mil de visualizações e 14 mil curtidas na plataforma. Nos comentários, usuários admiraram a postura do menor na tentativa de gravar todo o momento.

“Esse Miguel kkkkkkkkk coisa mais linda filmando esse papai dele todo apaixonado kkk”, disse uma.

“Que fofinho! O maior fã do Poze é o filho”, destacou outra.