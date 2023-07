Jovem que teve que ir à emergência de hospital e fica sem acreditar no que viu de madrugada

Replying to @tanjirou.123 ni vd ori ye guys. Sy tk dpt nk explain byk sbb time tu sy dalam keadaan memakai alat oksigen. sy hanya sempat record vd tu dalam 4s sbb sy berapa di wad emergency. Di wad emergency dilarang merecord vd atau pon mengambil gmbr. Sy record vd ni diam ii for my mom. btw time pukul 3 pagi so mmng tkde pelawat dibenarkan masuk kecuali doktor dan pesakit sahaja. Sy pon tk sedar dngn keberadaan benda hitam tu sbb time tu sy dalam keadaan tidak bertenaga. I’m sorry guys because tk dapat nak explain lebih sy pon time tu tk sihat. tapi sebelah benda hitam tu ad sorg pakcik yg perlu dibawa ke icu sbb oksigen dia drop. I’m really sorry sbb tk dpt nk terangkan lebih lagi. Btw guys THANKS FOR 5M view for that video.

