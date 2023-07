Se você é o tipo de pessoa que costuma fazer a própria comida na cozinha de casa, existem algumas sérias dicas para evitar tragédias na hora de realizar algum prato envolvendo fritura em óleos quentes.

A digital influencer, Adriana Lua, explicou que já foi vítima de uma severa queimadura por conta da gordura quente e, com isso, decidiu compartilhar esses truques.

Afinal, existem grandes chances de ocasionar um incêndio na cozinha quando se está fritando algum alimento.

Isso porque o óleo de origem vegetal, animal ou mineral tem um alto potencial combustível e permite que as chamas se alastrem quando atingem a temperatura de 280°C.

Então, se você quer aprender qual o melhor caminho a se seguir em uma situação desta ou o que fazer para evitar uma tragédia, confira agora quais são estes alertas. Veja!

O alerta para quem costuma fazer a própria comida na cozinha:

O primeiro passo para evitar um desastre na sua cozinha é não deixar a panela com óleo no fogo abandonada por alguns minutos. É necessário ficar próximo, visualizando se não passará do tempo correto de desligar as chamas.

No entanto, caso aconteça de iniciar um incêndio, em hipótese alguma jogue água para amenizar o fogo. Isso pode ser ainda pior, já que a água fria e o óleo quente, quando em contato, poderá fazer com que a água evapore instantaneamente, produzindo um gás que espalhará o óleo no ambiente, causando uma explosão.

Logo, a melhor alternativa é desligar o registro de gás e a chama do fogão. Depois, busque um pano úmido (não encharcado), e tampe a panela com ele. Isso poderá controlar as chamas, posteriormente.

Um outro alerta é: não pegue a panela quente! Não tente movê-la! Isso aumenta as chances de que a gordura fervente caia sobre o seu corpo e cause queimaduras gravíssimas.

Além do mais, não deixe panos de pratos próximos, nem mesmo outros objetos e produtos inflamáveis que possam propagar ainda mais o fogo.

