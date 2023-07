Precisa ser inteligente para encontrar o cachorro escondido nesta imagem em menos de 15 segundos

Seja nas trends bombadas e virais no TikTok ou em outras redes sociais, as ilusões de ótica vêm ganhando um espaço enorme na internet trazendo diversão e um pouco de entretenimento para as pessoas.

Então se prepare porque este desafio visual vem para testar a sua capacidade de reflexo ocular e também de raciocínio rápido.

Neste desafio, você terá que encontrar o doguinho que está escondido em uma pilha de toalhas. Para fazer valer sua habilidade de análise, você terá o prazo de apenas 15 segundos para descobrir onde está o animal.

Vamos lá? Se prepare que lá vem a imagem:

Somente 10% das população consegue encontrar onde está o cãozinho

Observou bem a imagem? Conseguiu encontrar o cão no meio das toalhas? Não? Calma que você receberá a solução desse enigma.

Segue abaixo a solução do teste, acompanhe:

O cachorro estava localizado bem no canto superior esquerdo da imagem, antes de chegar às bordas, numa cor amarelada, bem acima da toalhinha roxa.

O segredo para encontrar é olhar bem de perto a imagem e procurar padrões e cores distintos.

Não conseguiu? Tá tudo bem, continue treinando suas habilidades visuais que logo traremos mais desafios para você testar o ser cérebro!