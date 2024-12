6 especialidades médicas mais requisitadas pela humanidade no futuro

Os hábitos de vida da população brasileira vão impactar bastante no estilo de vida que está por vir nos próximos anos. Fique alerta

Magno Oliver - 09 de dezembro de 2024

O futuro já está aí na porta e, nos próximos anos, algumas especialidades médicas ganharão importância crucial na vida das pessoas por conta de fatores como envelhecimento, consumo excessivo de substâncias e avanços tecnológicos.

Assim, os problemas físicos e mentais, num futuro próximo, serão mais específicos e personalizados por conta dos hábitos e estilos de vida/alimentação que levamos agora.

6 especialidades médicas mais requisitadas pela humanidade no futuro

1. Psicologia

Com a sociedade precisando cada vez mais de atenção e cuidados na saúde mental, a psicologia terá um papel fundamental no futuro próximo. Para se ter uma ideia, o IBGE relata que o aumento de transtornos como ansiedade e depressão estão crescendo cada vez mais, afetando grande parte da população global.

Assim, a necessidade de acompanhamento psicológico será cada vez maior, já que os indivíduos buscarão melhorar sua qualidade de vida emocional e também lidar com as pressões que a vida digital e moderna têm impactado na vivência cotidiana.

2. Nefrologia

Com a sociedade consumindo exageradamente proteínas, hormônios e outras substâncias para diversos fins, a nefrologia se tornará fundamental para o cuidado e combate às doenças renais.

Assim, o estilo de vida moderno, com dietas pouco saudáveis, sedentarismo, consumo exagerado de proteínas, hormônios e remédios para emagrecer contribuem para o aumento das doenças renais. O cuidado especializado com os rins será um cuidado crucial para melhora da qualidade de vida das pessoas futuramente.

3. Cardiologia

O estresse diário do trabalho, o sedentarismo e maus hábitos alimentares de agora da sociedade farão as doenças cardiovasculares, como infarto e hipertensão, continuarem sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Assim, a cardiologia será fundamental, no futuro, por conta do envelhecimento da população e a prevalência de doenças como a obesidade.

4. Geriatria

No futuro bem próximo, a geriatria será uma especialidade divisora de águas para acolher e cuidar do envelhecimento demográfico da população brasileira.

Dados do IBGE mostram que até 2050, a população com 60 anos ou mais representará cerca de 30% da população total do país. A geriatria entra como área fundamental para garantir vida saudável e de qualidade aos idosos.

5. Oncologia

De acordo com dados do INCA, a estimativa para a população brasileira é de aumento preocupante nos casos de câncer em homens e mulheres.

Assim, a oncologia, que é especializada no diagnóstico e tratamento do câncer, será uma especialidade médica bastante requisitada para prevenir e ajudar a combater esses males.

O aumento da expectativa de vida e os avanços no tratamento de cânceres específicos fazem com que a demanda por oncologistas cresça. Além disso, com o aumento da exposição a fatores de risco, como o tabagismo, poluição, alimentos industrializados, o câncer continua a ser uma das principais causas de morte no mundo.

6. Ginecologia e Obstetrícia

Por fim, a ginecologia e a obstetrícia são áreas essenciais para o cuidado da saúde feminina. Isso porque, segundo o IBGE, a população feminina brasileira tem adiado cada vez mais a maternidade e as preocupações com saúde reprodutiva.

Essas áreas cuidam e acompanham a prevenção de doenças, como câncer do colo de útero, o acompanhamento da fase de gravidez e o parto. Além disso, temos também a tenção social ao cuidado das mulheres durante a fase da menopausa, pois elas ajudam com tratamentos e atenção primária que melhoram a qualidade de vida.

