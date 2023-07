Concessionária faz aviso importante para motoristas que tentam ‘furar’ pedágios nas rodovias goianas

A concessionária Ecovias Araguaia, responsável por diversas rodovias em Goiás, emitiu um alerta informando a adoção de um novo modelo de fiscalização de evasões em pedágios, implantado em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O projeto visa agilizar o reconhecimento e notificação dos motoristas infratores.

Caso o condutor atravesse as cancelas sem efetuar o pagamento, o sistema enviará, automaticamente, as imagens e dados do veículo para a ANTT. No mesmo instante, a multa será lavrada e enviada ao motorista.

Essa tecnologia será empregada nos trechos geridos pela empresa, localizados na BR-153, entre Aliança do Tocantins e Anápolis, na BR-080, entre Uruaçu e Assunção de Goiás, e na BR-414 entre Assunção de Goiás e Anápolis. As vias atravessam um total de 28 municípios, entre Tocantins e Goiás.

Vale ressaltar que a evasão de praças de pedágio é considerada uma infração grave, segundo o código de Trânsito Brasileiro (CTB). Com a automatização da fiscalização, não haverá escapatória para aqueles que tentarem “furar” os pedágios.

A multa prevista é de R$ 195,23, além de cinco pontos aplicados na Carteira Nacional de Habitação (CNH), a qual tem um limite de quarenta pontos.

Segundo a ANTT, algumas das razões da intensificação da fiscalização são o aumento do risco aos usuários e trabalhadores da rodovia. Além, é claro, da perda da arrecadação, que seria revertida em manutenção e cuidados com a via.