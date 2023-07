Mais de 50 municípios goianos possuem número de eleitores superior ao de moradores; confira

Para 56 municípios goianos, os dias de votação são marcados por um fenômeno curioso: a chegada de eleitores que sequer moram no local e podem dar uma certa sacudida na dinâmica da cidade.

O Portal 6 cruzou dados tanto do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com os do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e identificou que 22% municípios goianos – a maioria baixo volume de habitantes – registraram mais eleitores que moradores.

Entre eles, Davinópolis merece destaque, visto que são 3.682 pessoas aptas para votar e apenas 1.902 habitantes – praticamente metade. Pilar de Goiás segue a mesma linha, com 3.978 eleitores e uma população de 2.328, uma diferença de 1,6 mil pessoas.

Há aqueles casos em que um dado e outro quase se igualam. Esse é a situação de Bonópolis, que registrou 3.367 portadores de título de eleitor e 3.299 moradores. Outro também que chegou perto é Campos Verdes, atingindo 4.096 eleitores versus uma população de 4.005.

Em casos como esses há um artigo do Tribunal Superior Eleitoral que determina a revisão ou correição das Zonas Eleitorais ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais.

A medida foi imposta com o objetivo de evitar fraudes eleitorais, como é o caso de pessoas que são aliciadas a votarem em candidatos específicos de municípios em que não moram.

As situações em que esses casos podem ocorrer são quando o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior; quando o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada à de idade superior a 70 anos do território daquele município; e também se o eleitorado for superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo IBGE”.

Confira os municípios goianos com mais eleitores que moradores:

Adelândia, Agua Limpa, Aloândia, Alto Horizonte, Amorinópolis, Anhanguera, Aparecida do Rio Doce, Araçu, Arenópolis, Avelinópolis, Bonópolis, Buritinópolis, Cachoeira de Goiás, Campos Verdes, Castelândia, Corrego de Ouro, Cristianópolis, Damionópolis, Damolândia, Davinópolis, Diorama, Divinópolis, Guaraíta, Juazeiros, Heitoraí, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, Israelândia, Itaguaru, Ivolândia e Jesúpolis.

Também, Lagoa Santa, Mairipotaba, Mimoso de Goiás, Moiporá, Morro Agudo de Goiás, Nova América, Nova Aurora, Novo Planalto, Ouro Verde de Goiás, Palestina de Goiás, Palminópolis, Panamá, Perolândia, Pilar de Goiás, Rio Quente, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, São João de Paraúna, São Patrício, Sítio d’Abadia, Taquaral de Goiás, Teresina de Goiás, Três Ranchos e Varjão.