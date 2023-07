Saiba quais são as cidades de Goiás que sofrerão com a baixa umidade do ar nos próximos dias

O governo de Goiás já decretou estado de alerta por conta da baixa umidade do ar, caracterizada por índices abaixo de 20%. No entanto, algumas cidades poderão sentir ainda mais o efeito do ar seco nos próximos dias.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), os municípios que se destacam neste contexto são Caldas Novas, Rubiataba, Iporá, Goianésia e Jataí.

Por lá, moradores devem enfrentar uma umidade de 18% nesta quinta-feira (13), o que provavelmente irá se manter durante a próxima semana. Foi o que afirmou o diretor do Cimehgo, André Amorim, em entrevista ao Portal 6.

A expectativa para Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Goiandira, Três Ranchos, Porangatu, Catalão, Ceres, Santa Helena e Davinópolis é levemente melhor, de 20% – bem no limite que define o estado de alerta.

Segundo a previsão, Anápolis, Cristalina, Ipameri, Flores de Goiás, Luziânia e Ouvidor devem apresentar cenários um pouco acima dessa faixa, com umidade na casa dos 22%.

O período do dia que mais merece atenção é o vespertino, visto que é quando se registra temperaturas mais altas – que, por sua vez, resultam em taxas de umidade mais baixas.

À reportagem, o diretor do Cimehgo também apontou que o fenômeno El Niño tem grande participação nessa situação do estado. “Ano passado, tivemos em estado de alerta na segunda quinzena de julho. Neste ano, decretamos já na primeira”.

Segundo o meteorologista, o Sol deve marcar presença em todas as regiões de Goiás e, como não existe previsão de chuvas, a umidade deve seguir caindo lentamente. Em agosto e setembro, a expectativa é de que se registre índices abaixo de 12 – o que já é considerado estado de emergência nos padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Diante deste cenário, o Cimehgo também ressaltou o perigo de incêndio nos municípios do estado.