Vizinhos que ganharam R$ 20 milhões na loteria revelam se vão ou não mudar de endereço

Um grupo bastante sortudo de britânicos levou da loteria do Código Postal do Povo, em Manchester, no Reino Unido, Noroeste da Inglaterra, uma bolada milionária em dinheiro vivo, noticiou o The Sun.

O sorteio acumulado foi voltado para mais de 1 mil moradores de uma propriedade da grande cidade britânica.

Dessa bolada, 11 sortudos tiveram seu código postal contemplados, fazendo com que levassem, cada um, £ 1,6 milhão (ao todo o equivalente a R$ 20 milhões de reais, na cotação atual).

Quando os apostadores foram questionados sobre como gastariam a grana e se mudariam de endereço – agora com a vida milionária – eles surpreenderam revelando que manteriam alguns hábitos simples de vida e investiriam em realizar sonhos pessoais que sempre tiveram.

O casal Mark e Kathryn tiveram uma alegria dupla pois ambos perceberam que haviam comprado bilhetes premiados. “É uma quantia de dinheiro que muda a vida. Acho que vou levar a família para algum lugar legal e depois fazer uma viagem de amigas.”, disse o casal.

Sharon, outra ganhadora do prêmio, conta que nunca pensou que seria capaz de conseguir e levar os netos para viagem de férias e que vai conceder esse desejo pessoal a eles.

Já a estilista e fabricante de perucas Michele Bardsley revelou que ia pegar a quantia e fazer umas reformas importantes que precisava em sua casa.

Michele Scanlon julgou incrível um prêmio milionário como esse e que o dinheiro seria gasto todo em viagens. “Poderemos ver minha filha em Manhattan, passar o Natal no Caribe e ver a irmã de meu marido na Flórida. Podemos ir a qualquer lugar agora.”

Sem muita previsão de luxo ou qualquer tipo de ostentação, a maioria dos moradores da região contou que não pretendia ter gastos astronômicos e ficar longe de uma possível vida de luxo. Mudar de endereço também não estava cogitado por eles.