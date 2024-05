O jeito certo de lavar o pano de prato: aprenda antes do seu estragar

Lavá-lo de forma incorreta pode resultar na perda do material e na proliferação de bactérias

Ruan Monyel - 12 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Mãe Para Todo Obra)

Entre os utensílios domésticos mais utilizados, o pano de prato é certamente um dos mais essenciais no dia a dia de quem cuida de casa.

Sua versatilidade na cozinha vai desde secar louças até segurar panelas quentes; no entanto, acabamos negligenciando a forma de higienizar esse pequeno, mas importante aliado.

Lavá-lo de maneira inadequada pode resultar não apenas na perda do material, mas também na proliferação de germes e bactérias nocivas à saúde.

O jeito certo de lavar o pano de prato: aprenda antes do seu estragar

Na correria do dia a dia, é fácil postergar até as tarefas mais simples, principalmente os afazeres ligados à cozinha, como lavar as louças.

No entanto, a cozinha é um local propício para a proliferação de germes, principalmente nos utensílios usados diariamente, incluindo o pano de prato.

Esse pequeno acessório desempenha um papel crucial na higiene da cozinha, mas acabamos negligenciando os cuidados com ele.

Segundo um artigo publicado pelo site Viva Bem UOL, existem algumas dicas para lavar o pano de prato, evitando que ele se torne um terreno fértil para bactérias e odores, além de prolongar a vida útil do material.

Especialistas ouvidos pela equipe recomendam a troca diária do utensílio, já que o contato com restos de alimentos o torna perigoso quando usado por muito tempo.

Outra recomendação é lavar o pano de prato separadamente, com água quente e sabão, além de deixá-lo secar diretamente ao sol, já que os raios solares podem eliminar bactérias.

Além disso, o uso de secadora e ferro de passar também é recomendado, facilitando a eliminação de germes causadores de doenças.

Seguindo essas simples dicas, você garantirá que seus utensílios permaneçam limpos, higiênicos e em boas condições de uso por muito mais tempo.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades!