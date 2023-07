Talvez isso não tenha passado ainda em sua cabeça, mas existem algumas coisas que as mulheres gostam no beijo e, caso você faça, pode deixá-las encantadas.

A verdade é que, durante um momento de intimidade e carinho com alguém, é preciso se esforçar para sair do metódico e surpreender essa pessoa.

Afinal, ninguém quer um beijo comum e sem graça. É bom apelar sim para alguns truques. Assim, você conseguirá arrancar suspiros dessa pretendente e fazer com que ela fique com muita saudade e vontade de um replay.

Está curioso para saber quais são essas artimanhas tão impressionantes? Então confira logo abaixo a lista que separamos. Veja!

6 coisas que as mulheres gostam no beijo e poucos sabem fazer:

1. Toque delicado

Não estamos falando de um beijo comum em um fim de festa. É claro que existem beijos superficiais, mas esta pauta é para aquela mulher que você realmente quer surpreender e a deixar apaixonada.

Neste caso, o toque delicado no rosto, tirando o cabelo da face dela, com todo carinho, é um diferencial. Passe a mão no pescoço com muito cuidado e a abrace.

2. Contato visual

Enquanto estiverem bem próximos, mantenha um contato visual prolongado. Mas não exagere. Apesar de transmitir segurança da sua parte, talvez a deixe um pouco tímida.

Olhe nos olhos para elogiar sua aparência e o seu cheiro também. Isso será incrível para você deixá-la derretida.

3. Cintura

Toda mulher fica caidinha quando tem um puxada na cintura durante um beijo. Porém, obviamente, não dá para exagerar na força.

O segredo é: se ela estiver um pouquinho mais distante na hora do toque, você pode apenas a trazer para perto de ti. Mantenha um bom equilíbrio.

4. Não poupe elogios

Quem é que não gosta de ser elogiada e enaltecida pelo crush? Isso poderá deixá-la mais confortável contigo, principalmente enquanto estiverem em um momento mais próximo e íntimo.

5. Selinho

Existe uma dúvida ampla sobre terminar o beijo com um selinho ou começar? Bom, o ideal seria os dois. Primeiro um selinho, depois um beijo longo.

Por fim, para encerrar, mais um selinho carinhoso pode ser concedido. Isso mostra que a troca de vocês não é apenas algo carnal, mas sim algo com sentimento e zelo.

6. Dica bônus

Se o beijo esquentar muito, talvez seja uma boa (dependendo do nível de entrega dela e da reciprocidade) dar uma leve puxada no cabelo dela – naquela região próxima à nuca.

Não exagere na força, pois isso pode a machucar e acabar com o clima.

