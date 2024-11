Chimichurri, lemon pepper e mais: aprenda para que serve cada tempero

Sabe quando você vai ao supermercado e se depara com aquele monte de opções e não sabe em que usar? Vamos te ajudar!

Magno Oliver - 20 de novembro de 2024

Tempero é um item sagrado na culinária, não importa a receita que você esteja preparando. Sempre cabe um temperinho para todo tipo de prato.

Assim, o que não te contam é que existem vários tipos de temperos para se usar e cada um deles é voltado para um preparo específico de prato ou receita.

Dessa forma, é muito importante conhecer quais os tipos de temperos mais usados e quando e onde eles devem ser aplicados.

Muitas são as dúvidas sobre qual o tipo certo e a quantidade a se aplicar. Mas calma que agora vamos te ajudar.

O perfil no Instagram do @plantão24horas bombou nas redes com aquele tutorial salvador para quem não manja nada de tempero na cozinha.

Na gravação, ele mostrou direitinho quais os tipos existentes e para que serve cada um deles. Dos mais aos menos usados na cozinha. Confira:

1. Tempero Pega Marido

Proteína – Esse tempero é ideal para Carnes Assadas e/ou Carnes Cozidas. Nele vai cebola desidratada; Açafrão; Ajinomoto; Mostarda em pó; Alecrim moído; Tomate desidratado; Pimentão verde desidratado; Salsa desidratada; Alho desidratado.

2. Tempero Chimichurri

Proteína – Esse tempero é ideal para Churrasco. Assim, nele vai cebola desidratada, alho desidratado, salsa desidratada, pimenta calabresa desidratada, páprica desidratada, pimentão vermelho desidratado, orégano desidratado, cebolinha desidratada,

3. Tempero Lemon Pepper

Proteína – Esse tempero é ideal para Peixes, Carne Suína e Camarão. Assim, nele vai casca de limão siciliano, cebola, pimenta-do-reino, cúrcuma, alho, cebolinha, salsa, páprica doce e mostarda.

4. Tempero Edu Guedes

Proteína – Esse tempero serve para preparos para Carne Cozida. Nele contém cebola desidratada, cenoura desidratada, alho em pó, pimentão, cúrcuma moída, manjericão, salsa em flocos, cebolinha desidratada e aroma idêntico ao natural de costela.

5. Tempero Ana Maria

Proteína – Esse tempero serve para preparo de Frango. Assim, ele é um mix de temperos composto por: alho em flocos, caldo de galinha, cebola em flocos, cebolinha desidratada, manjericão, orégano, sal, salsa, tomate em flocos, pimentão vermelho e páprica

6. Tempero Páprica

Proteína – Esse tempero é ideal para Carnes, Frangos e Peixes. Assim, Ela tem sua produção a partir do pimentão seco e passado no moedor.

7. Tempero Pega esposa

Proteína – Esse tempero serve para preparos para Carne moída. No tempero pega esposa vai alho desidratado, cebola desidratada, cenoura, sal, tomate em flocos, pimentão vermelho em flocos, mostarda em grão, colorau especial, óleo de soja, salsa desidratada, cebolinha e farinha de milho.

Assim, confira o vídeo completo com os tutoriais direitinho:

