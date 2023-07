6 utilidades do cinto que muita gente não fazia ideia que existiam

No dicionário, ele é conhecido como a famosa tira de largura de tamanho variável feita de tecido, couro ou qualquer outro material que você pode atar com laço, prender com fivela ou mesmo algum tipo de fecho.

Mas não é só para prender uma calça, bermuda ou mesmo ser acessório de um peça feminina que o cinto tem serventia. Vamos te mostrar 6 utilidades do cinto que muita gente não fazia ideia que existia.

1. Pulseira de braço

O cinto também pode ser usado como uma bela pulseira de braço. Dá para usar no dia a dia, para ir em um happy hour ou mesmo como um acessório para você curtir uma balada à noite.

2. Amarrar a pessoa amada na cama

Alguns casais buscam dar uma apimentada na relação e usar o item para vendar o parceiro/a ou até mesmo amarrar a pessoa amada a algum ponto da cama para curtir algo diferente entre quatro paredes. Você faria também?

3. Carregar livros

Sim, em décadas passadas, quando os seus pais não tinham dinheiro para comprar mochilas para carregar os materiais escolares, era muito comum usar o cinto para transportar livros e cadernos. Ainda bem que hoje em dia temos a mochila para nos ajudar com essa tarefa não é mesmo?

4. Estante

Como uma estante o acessório fica show de bola para você usar aquele item velho que tá parado no seu armário. 2 pregos na parede para fixar, 2 pedaços de madeira e prontinho uma estante funcional.

5. Banco

Sabe aquele tanto de cinto que você tem guardado e não usa mais? Dá para se reinventar e fazer um banco com eles. Olha que ideia bacana!

6.Espelho

Dá para você usar ele como um item de decoração no banheiro da sua casa ou mesmo em algum cômodo envolvendo a peça em um espelho que você tiver e fixando na parede. Fica bacana e dá um tom diferente na sua casa.

