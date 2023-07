‘Xuxa, o Documentário’ deixa fãs eufóricos e movimenta as redes sociais

O primeiro episódio de “Xuxa, o Documentário” foi ao ar nesta quinta-feira (13) e não demorou para que os fãs de Xuxa Meneghel repercutissem nas redes a estreia da série no Globoplay. Eufóricos com a produção, aguardada desde que a apresentadora completou 60 anos no final de março, vários seguidores se emocionaram com o resgate do início da carreira da apresentadora nos anos de 1980.

“Gente, esse primeiro episódio do documentário já me deixou arrepiado. Que doideira!”, postou um fã de Xuxa no Twitter. “Lindo esse primeiro episódio. Senti outra vez o que eu sentia todas as manhãs assistindo ao Xou da Xuxa”, comentou o segundo internauta e o terceiro completou: “Ansioso pelos próximos episódios. Essa mulher é um ícone incomparável.”

“Xuxa, O Documentário” tem mais quatro episódios, que serão disponibilizados todas as quintas. “Vai ter muita coisa, porque foi uma surpresa pra mim, o que vivenciei ali. Vão me descobrir como eu me descobri. Não é para me reverenciar e, sim, mostrar tudo que passei”, reconheceu Xuxa durante o lançamento da produção nesta segunda-feira (10).