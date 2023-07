Áudio mostra homem dispensando caseiro para tentar matar esposa

Um dia antes de armar uma emboscada para tentar matar a própria esposa, de 46 anos, em uma fazenda em Guapó, o dono da propriedade, de 51, enviou um áudio dispensando o caseiro do espaço, alegando que iria ter um momento de intimidade com a vítima. O material foi obtido com exclusividade pelo Portal 6.

Na gravação, o homem pede para que o funcionário abandone a propriedade por um tempo para que ele e a esposa – que estariam se divorciando – curtissem a companhia um do outro.

Ainda no áudio, o homem solicita que o caseiro fique afastado do lugar até às 12h do dia seguinte, quinta-feira (13), pois “coisas emocionantes” aconteceriam entre o casal.

“[…] Dá privacidade pra mim e pra ela até amanhã 12h. A gente vai se despedir, vai acontecer coisas assim emocionantes entre nós dois, então queria você desse esse tempo para nós, assim, na boa”, disse.

Conforme já noticiado pelo Portal 6, após o pedido, o funcionário – juntamente com a família – obedeceu a solicitação e foi para a residência de um vizinho, onde ficou durante o tempo solicitado e percebeu uma movimentação de carro na propriedade durante o dia.

Já no período da noite, o irmão do dono da fazenda recebeu uma ligação do suspeito afirmando que havia matado a companheira e abandonado o corpo dela.

Logo em seguida, toda a família, incluindo a filha do casal, foi avisada sobre a possível fatalidade e, às pressas, acionaram a Polícia Militar (PM) que compareceu no local.

No ambiente, os agentes encontraram a residência completamente trancada e precisaram arrombar uma das portas para adentrar no local. Lá, eles localizaram a vítima ainda viva, jogada em cima de uma cama e coberta de sangue.

Ela tinha marcas de perfurações na região do tórax, corte na nuca e um grande ferimento em um dos pulsos. Também foi encontrado uma grande mecha de cabelo perto dela.

Para evitar maiores perdas de sangue, os policiais realizaram a contenção dos machucados da vítima e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi socorrida e encaminhada até uma unidade de saúde em Goiânia.

Após a ação, o suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi localizado pelas autoridades. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).