Goiânia recebe show gratuito do grupo de K-pop NTX; saiba todos os detalhes

Evento promover integração cultural e foi anunciado por banda nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 20 de julho de 2024

Grupo NTX. (Foto: Divulgação)

Pela primeira vez, o grupo de K-Pop – gênero musical da Coreia do Norte – NXT desembarca em Goiânia para uma apresentação solo e gratuita.

O evento acontecerá no dia 06 de agosto, às 20h, na praça de alimentação do shopping Passeio das Águas, que fica na Avenida Perimetral Norte.

O show tem como objetivo fomentar a cultura musical coreana, promover uma integração cultural e proporcionar entretenimento para os fãs do gênero.

Por meio das redes sociais, integrantes da banda afirmaram que a apresentação acontece em parceria do Centro Cultural Coreano com outras instituições e confirmou a vinda para a capital.

Além do município, o grupo anunciou shows em Brasília (DF), João Pessoa (PB), Belo Horizonte (MG), Niterói (RJ), São Paulo (SP) e outras localidades.

Sendo uma abreviação de Neo Track No, o NTX é um grupo sul-coreano formado pelos integrantes Hojun, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hyeongjin, Seongwon, Eunho, Jiseong, Rawhyun, e Gihyun.

Ele estreou no dia 30 de março de 2021 com o single “Kiss The World”.