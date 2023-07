Se você tem cadeiras de plástico, provavelmente, já deve ter se frustrado com esse objeto encardido. Acontece que tirar as marcas de uso delas pode ser uma tarefa chata.

Essas cadeiras são muito utilizadas em diversos estabelecimentos e até mesmo em casa, por ter um custo-benefício ótimo. Porém, com o passar do tempo, podem escurecer e se tornar resistente a alguns produtos de limpeza.

A parte boa é que existe um simples truque para deixar os assentos práticos branquinhos novamente e tenho certeza que você vai adorar essa dica.

Quer saber como? Confira o passo a passo que listaremos logo abaixo. Veja!

Este é o segredo para limpar as cadeiras de plástico e deixá-las branquinhas de novo:

Bom, para começar o rápido e simples processo de limpeza delas, você precisará de alguns itens bem acessíveis, que todo mundo pode ter em casa. Sendo eles: acetona, detergente neutro, bicarbonato de sódio e lustra-móveis.

A acetona conseguirá reagir com as camadas superficiais do plástico da cadeira, removendo as impurezas e sujeiras incrustadas, devolvendo o brilho e a textura originais.

Quanto ao detergente e o bicarbonato agem na limpeza da parte mais profunda e encardida. Já o lustra-móveis fica com o papel de dar brilho e formar uma camada protetora no plástico.

Com essas informações, o método fica bem simples. Olhe só!

Primeiro, coloque a acetona, o detergente neutro e o bicarbonato de sódio em um vasilhame. Misture os ingredientes bem. Feito isso, aplique a mistura em uma esponja de limpeza e esfregue a cadeira completamente.

Depois de alguns minutinhos agindo, enxágue a cadeira com água abundante e deixe secar ao natural.

Com um pano limpo, coloque um pouco de lustra-móveis e passe por todas as cadeiras de plástico. E estará pronta, branquinha e limpa como se fosse nova outra vez.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!