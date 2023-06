Lavar os calçados por si só já não é uma das melhores tarefas e muita gente prefere correr do que ter que encarar isso. E muito pior do que essa atividade só a hora de limpar a parte branca do tênis próximo ao solado.

Normalmente, essa região fica super encardida e com uma sujeira impregnada, que tira nossa paz.

Afinal, mesmo que sigamos receitas milagrosas e quase matamos nosso braço de tanto esfregar, não há nada que limpe aquilo.

Pois bem, seus problemas acabaram! Hoje vamos te dar uma dica eficaz e muito simples!

Este é o jeito mais fácil de limpar a parte branca do tênis que costuma sujar muito:

Você vai precisar apenas de acetona e algodão.

Pode parecer inofensivo e inútil, já que esperamos apenas remover esmaltes das unhas com esses itens, saiba que fumando muito!

Para isso, basta umedecer um pedaço de algodão com a acetona e colocar sua força pra jogo!

Agora é a hora de esfregar esse solado com o algodão molhado e ver toda a sujeira indo embora! Pode testar.

