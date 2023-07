Há quem diga que não exista um padrão de atração. No entanto, é possível afirmar que há sim alguns tipos de pessoas que todo mundo gostaria de dar uns beijos.

É inquestionável que algumas pessoas acabam chamando mais atenção e nem estamos falando de beleza corporal ou facial. É que realmente algumas pessoas emanam um charme impressionante.

E se você quer saber se é o seu caso ou como aderir a esse estilo, confira a sequência que deixamos logo a seguir. Esse tipo de gente consegue muito mais contatinhos que os demais e o segredo eu te conto agora. Veja!

6 tipos de pessoas que todo mundo gostaria de dar uns beijos:

1. Com um senso de humor ótimo

Esse é o primeiro tipo da lista e com certeza um dos mais atraentes. É bom demais estar ao lado de alguém divertido, que sabe conversar sobre tudo, deixando qualquer assunto mais leve.

Definitivamente, as pessoas mais leves e carismáticas atraem facilmente quem quiserem.

2. Pessoas educadas

Aqui nem há muito o que falar. Uma pessoa educada, que sabe te tratar com uma rainha (ou rei) e que valoriza os detalhes são nitidamente mais atraentes e apaixonantes.

3. Cheirosas

Agora uma pessoa cheirosa sabe chamar as atenções, né? Impossível não ficar caidinho com alguém exalando tão bem. Realmente, a vontade de beijar aumenta significativamente.

4. Misteriosas

Esse tópico também é bem válido e interessante. As pessoas misteriosas trazem consigo uma vibe de ‘você precisa conhecer mais’ e isso torna tudo mais divertido, já reparou?

A verdade é que o desejo de se aproximar aumenta mais e, logicamente, a vontade de beijar também.

5. Autoconfiantes

Isso é verdadeiramente um charme! Uma pessoa segura de si, que sabe conversar bem e tomar decisões sem dificuldades chama atenção em qualquer lugar que estiver.

6. Bem cuidadas

Por fim, as pessoas que cuidam de tudo, impecavelmente, (tudo mesmo, as unhas, sobrancelhas, pés, orelhas etc) transmitem uma energia de limpeza e conforto inexplicável.

