Curso gratuito para mulheres está com inscrições abertas em Anápolis

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Anápolis está com inscrições abertas para um curso gratuito de Atendimento ao cliente nas Redes Sociais.

Em colaboração com o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPTGO), a iniciativa faz parte do Projeto As Marias, voltada para capacitar e gerar oportunidades para mulheres em vulnerabilidade social.

As inscritas no programa também irão receber um vale transporte da Urban, que garantirá a gratuidade de deslocamento até as aulas, realizadas de forma presencial.

O curso será ministrado toda terça e quinta-feira, entre os dias 18 de julho e 1º de agosto, das 13h30 às 17h30, na sede do Senac Anápolis, localizado no Setor Central.

Para poder participar, é necessário ser mulher, com idade a partir de 16 anos, ter ao menos o ensino fundamental incompleto e renda familiar abaixo de dois salários mínimos por pessoa no grupo familiar.

A matrícula pode ser feita tanto pelo WhatsApp ou presencialmente no Senac Anápolis. Quem for menor de idade, deverá realizar o procedimento acompanhado por um responsável legal.

Já as inscrições devem ser feitas até o preenchimento da turma (25 pessoas) ou até o início das aulas.