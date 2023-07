Entenda a Septicemia, “doença dos famosos” que mata mais que o câncer

Responsável por uma em cada cinco mortes em todo o mundo, mais até que o câncer, a septicemia é uma doença que ocorre em qualquer perfil de pessoa, podendo até levar à morte se não for devidamente tratada. Os dados foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Após ter sido constatada em famosos, como o ator Stênio Garcia e as cantoras Madonna e Preta Gil, a doença voltou aos holofotes. Para se ter uma ideia, estima-se que ocorram de 47 a 50 milhões de casos de septicemia anualmente, de acordo com um levantamento do Ministério da Saúde.

De forma igualmente impactante, cerca de 80% destes casos ocorrem fora do ambiente hospitalar.

O médico infectologista, Bernardo Montesanti, explica que a sepse é um estado inflamatório que ocorre em consequência de um quadro infeccioso no organismo. Essa infecção pode ter diferentes causadores, como vírus, fungos, parasitas, protozoários e, principalmente, bactérias.

Quando a infecção avança, o sistema imunológico reage lançando uma resposta inflamatória sistêmica na tentativa de controlá-la. No entanto, em alguns casos, essa resposta exagerada pode levar ao colapso do sistema imunológico, que passa a atacar outras partes do próprio corpo.

O Ministério da Saúde alerta que qualquer tipo de infecção pode evoluir para septicemia. No entanto, é mais comum que ocorra em casos de pneumonia, infecções abdominais e infecções urinárias.

No caso de infecções bacterianas, trata-se com antibióticos. Se a causa for um vírus, são usados medicamentos com antivirais adequados para combater o micro-organismo responsável.

Embora não existam sintomas específicos, caso um paciente que esteja enfrentando uma infecção apresente febre, taquicardia, aceleração dos batimentos cardíacos, respiração acelerada, fraqueza intensa e tontura, deve procurar imediatamente um serviço de emergência ou um médico.