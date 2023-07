O que era para ser um momento de união entre familiares e colegas terminou em tragédia, após um homem, de 49 anos, atirar em um jovem, de 23, durante um chá de fraldas, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (16).

Conforme apurado pelo Portal 6, a situação aconteceu após o suposto autor do disparo – que é morador da residência em que a festividade estava sendo realizada- e o rapaz, que é concunhado dele, iniciarem uma discussão.

Ao longo do bate-boca, o homem, de 49 anos, decidiu pegar uma arma de fogo, tipo pistola, que estava dentro da casa e partiu em direção a beira da piscina, local em que a vítima estava, dando início a uma luta corporal.

Alguns convidados que estavam no espaço, ainda tentaram separar os dois, mas sem êxito. Neste momento, o homem conseguiu efetuar alguns disparos contra a vítima.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, compareceu no ambiente e atestou o óbito. A Polícia Militar (PM) também esteve no local.

Após o crime, o suspeito fugiu do local com um carro e, até o momento, não foi encontrado pela PM.

A Polícia Científica, juntamente com o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para a realização da perícia e retirada do corpo.