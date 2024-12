Duas pessoas morrem após capotamento na Grande Goiânia

Bombeiros deram atendimento à ocorrência no trecho da rodovia GO-070

Paulo Roberto Belém - 14 de dezembro de 2024

Bombeiros foram acionados para socorrer vítimas de capotamento. (Foto: Divulgação/CBM-GO)

Um grave acidente envolvendo o capotamento de um veículo de passeio na manhã deste sábado (14) na GO-070, vitimou duas pessoas.

Os Bombeiros deram atendimento à ocorrência um pouco antes das 10h no trecho da rodovia próximo à cidade de Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia.

O carro teria capotado, aparentemente, com a pista seca, estando o tempo nublado no horário. No local, os socorristas constataram que quatro pessoas ocupavam o automóvel.

Segundo os socorristas, o motorista, foi encontrado sem ferimentos e teria recusado transporte ao hospital.

Já a passageira dianteira foi encontrada consciente e aceitou ser levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com suspeita de fratura e ferimentos na cabeça e lombar.

Sobre as vítimas que morreram no local, a corporação não informou se eram homens, mulheres ou a idade dos mesmos. Uma delas estava dentro do veículo e a segunda, que foi decapitada, estava parcialmente fora.

Por se tratar de uma rodovia do estado, a Polícia Rodoviária Estadual assumiu a responsabilidade da ocorrência, acionando o Instituto Médico Legal (IML) para recolher os corpos.