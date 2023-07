UFG está com vagas abertas para curso de manejo de serpente

Na Universidade Federal de Goiás (UFG), as inscrições estão abertas para participar do curso de Manejo de Serpentes.

Ofertada pela empresa júnior Trófica Consultoria Ambiental, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), a disciplina oferece atividades teóricas e práticas para ensinar sobre alimentação, classificação, história natural e técnicas seguras de manejo.

As aulas, que ocorrerão no dia 26 de agosto, de manhã e à tarde, são destinadas a estudantes do curso de Ciências Biológicas e Ecologia e Análise Ambiental de qualquer universidade do estado de Goiás.

O curso será ministrado no ICB do Câmpus Samambaia da UFG, localizado na saída de Goiânia para Nerópolis.

A inscrição custa R$ 140 e inclui aulas teórica e práticas, certificado e coffee break.

Para fazer o registro, basta acessar o perfil da Trófica no Instagram (@troficajunior ), preencher o formulário e pagar a taxa.