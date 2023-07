Goiânia receberá festival nacional de bacon, com direito a empanados, hambúrgueres e até milk shake

De milk shake até empanado de bacon, o 1º Festival Nacional ‘I Love Bacon’ promete inovar e impressionar o paladar dos goianos com os novos formatos e jeitos de consumir a iguaria norte-americana.

O evento será realizado entre os dias 18 e 23 de julho, no restaurante e bar Porks – Porco e Chope, que fica na Alameda das Rosas, no Setor Oeste, em Goiânia.

Durante a festividade, os amantes poderão degustar diferentes criações envolvendo empanados, enroladinho de mandioca, além de hambúrgueres, como o “Porks Bacon Burger” e batatas – todas com o produto.

Uma das estrelas do evento, e que promete causar água na boca nos convidados, será o lançamento do milk shake de bacon. A bebida inusitada terá o valor de R$ 28.

Além da capital, o município de Rio Verde também foi uma das cidades goianas escolhidas para sediar a programação.

Por lá, as atividades também acontecerão em uma unidade do restaurante Porks, que fica na Praça Gonzaga Jaime, na região do Centro, no mesmo período.