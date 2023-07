Jovem impressiona ao mostrar quanto o namorado motorista de app ganha por semana

A namorada de um motorista de aplicativo de transporte de passageiros decidiu matar a curiosidade de muita gente sobre quanto ganha um Uber. O vídeo bombou nas redes sociais.

Ela acompanhou a rotina do companheiro que, por uma semana, trabalhou sem folga transportando passageiros na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

“Trabalhar de Uber vale a pena? Peguei a semana do dia 03 ao dia 10 de julho como referência onde ele fez R$ 374,46 na segunda-feira estando online 09 horas e 54 minutos (…)”, relata no início do vídeo.

No segundo dia, ele fez R$375,25, online 10 horas e 33 minutos. Na quarta faturou R$ 260,37. Na quinta, os ganhos foram para R$ 527,63. Por fim, na sexta, ele bateu R$ 620,71 online 12 horas.

Já no sábado, o motorista conseguiu R$ 620,84 rodando 12 horas. Domingo, ele rodou só 05 horas e fez R$ 317,19. O total da semana chegou nos R$ 3096,45, com um acumulado de 69 horas trabalhadas.

Porém, alguns contratempos de gastos com oficina e gasolina apareceram — sem contar o domingo em que o motorista trabalhou poucas horas para ficar com a namorada.

O vídeo rendeu uma quantidade enorme de comentários, com seguidores impressionados com o faturamento em uma semana. Os compartilhamentos passaram dos 20 mil.

Por outro lado, outros internautas criticaram a jovem falando que a realidade não era aquela registrada ali e que os cálculos feitos por ela não estavam corretos.

Confira o vídeo!