Vagas abertas em Goiânia, Anápolis, Aparecida e mais 17 cidades; salário chega a R$ 3.100

Está chegando a reta final do prazo para inscrições no Processo Seletivo Simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que vai selecionar mais de 300 profissionais para vagas temporárias.

As oportunidades são para as funções de Agente de Pesquisa e Mapeamento (APM), com 271 vagas disponíveis, e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), com 29.

Os cargos são ofertados para as cidades de Goiânia, Anápolis, Aparecida, Catalão, Ceres, Formosa, Goiás, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rio Verde e Uruaçu.

Quem for selecionado para APM receberá uma remuneração de R$ 1.387,50. Já para o cargo de SCQ, o valor é de R$ 3.100.

A carga horária de ambas é de 40h semanais e o contrato tem duração máxima de até 3 anos.

Para participar do certame, o interessado deverá fazer o registro pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capcitação (IBFC) até às 23h desta quarta-feira (19). O valor da taxa é de R$ 42,20.

O candidato também deverá apresentar um comprovante de conclusão do ensino médio e, para as funções SCQ, possuir carteira nacional de habilitação na categoria B.

Os concorrentes serão avaliados através de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Para mais informações, acesse o site do IBFC.