Nestes próximos dias, é bom estar com o coração preparado! Isso porque haverão alguns signos que vão se encontrar com alguém do passado e ter uma reconciliação inesperada.

O amor está em alta graças à melancolia desta última lua nova em câncer, que trouxe um sacode para a vida de muitas casas. Não vai ser surpresa alguma se certas pendências antigas vierem à tona.

Touro, câncer e virgem podem se preparar para uma chuva de amor em breve. Algum pedido aguardado há tempo pode dar certo, finalmente.

Mas as casas que serão afetadas por alguém do passado são outras. E se você quer saber de quais estamos falando, confira logo abaixo a lista que separamos!

3 signos que vão se encontrar com alguém do passado e ter uma reconciliação inesperada:

1. Leão

Os leoninos podem enfrentar uma situação do passado sendo retomada em poucos dias. O susto será inevitável, mas há muito o que conversar e resolver.

Talvez os nativos tenham tentado empurrar tudo com a barriga e se enfiarem em novos romances. Mas acredite: essas pendências podem os deixar malucos se não forem resolvidas.

Esse amor antigo ainda os deixa desconcertados. Resolvam tudo e se permitam amar muito!

2. Capricórnio

O capricorniano carrega uma certa resistência quando o assunto é fechar um ciclo. Desta vez não haverá mais rotas de fugas, vocês precisarão sentar e conversar sobre tudo o que já os feriram.

Esse casal ainda guarda muita mágoa, mas muito sentimento. Uma linha tênue entre o amor e o ódio.

Mas a parte boa é que, desta vez, mais amadurecidos, o romance poderá tomar novos rumos e dar certo. Confie no processo!

3. Aquário

Por fim, os aquarianos também podem receber uma visita do passado surpreendente. Não é muito do estilo deste nativo em dar segundas chances, principalmente no campo amoroso.

Porém, o que faltaram para vocês à época tem de sobra atualmente: maturidade e paciência. Talvez em um bom diálogo seja possível reanimar um amor muito forte.

Experimente o que o universo entregar e seja feliz!

