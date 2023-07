Homem simula suicídio com molho de tomate para chantagear namorada e é pego pela polícia

Um homem, de 39 anos, foi preso por suspeita de ameaçar, perseguir e chantagear a namorada, de 38 anos, nesta segunda-feira (17) em Planaltina. Ela ainda tentou forjar um suicídio para sensibilizá-la, após ela se desvencilhar dele e denunciá-lo na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM).

Os dois mantinham relações há quatro meses, contudo já havia um mês que a mulher tentava romper o relacionamento e era forçada por artimanhas do parceiro. Eles teriam tido uma discussão em um bar, no domingo (16), quando ela foi embora e acabou sendo seguida pelo companheiro, que portava um faca. Apavorada com a situação, ela fingiu que tudo estava bem até conseguir que ele largasse a faca.

Chegando em casa, o namorado a acompanhou e permaneceu na residência dela. Ela fingiu que tudo estava bem e aguardou até o dia seguinte. Ao amanhecer, ela disse que ia até o mercado e aproveitou a oportunidade para ir à delegacia, em frente ao estabelecimento.

Na unidade policial, ela relatou os fatos e mostrou mensagens no celular, que evidenciavam as chantagens. Ao perceber a situação, o suspeito fugiu do local.

A Polícia Civil (PC) efetuou buscas e o encontrou na casa do próprio pai, com o rosto e parte do corpo cobertos com molho de tomate e uma corda pendurada ao lado. A intenção seria produzir fotos para se vitimizar e prosseguir chantageando a namorada.

Ao ser encontrado, foram constatadas outras três ocorrências policiais no âmbito da violência doméstica, uma delas em Goiás e outras duas no Distrito Federal, contra vítimas diferentes. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Planaltina, onde deverá responder pelos crimes e está à disposição do Poder Judiciário.