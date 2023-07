Encontrado corpo de barqueiro que estava desaparecido no Rio Araguaia

Dois dias após a colisão frontal entre duas canoas na Praia do Cavalo, em Aruanã, os bombeiros encontraram o corpo do barqueiro João Xavier, de 53 anos – única vítima fatal do acidente noturno ocorrido no domingo (16).

Desde o episódio, as equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam nas buscas.

Para tanto, foram utilizados drones e câmeras térmicas. O homem foi encontrado na Praia do Cavalo, na manhã desta terça-feira (18).

Outros cinco tripulantes também se envolveram no acidente – sendo que uma das pessoas havia sofrido um corte na cabeça.

Ela foi socorrida e encaminhada consciente para o hospital. Eles estavam sem coletes salva-vidas.