Piloto de embarcação segue desaparecido após acidente no Rio Araguaia

Um acidente, ocorrido na noite deste domingo (16) no Rio Araguaia, acabou resultando no desaparecimento de um piloto, de 53 anos, que trafegava sozinho em uma canoa.

O homem teria caído no rio após colidir com outra embarcação, que levava cinco pessoas. A situação ocorreu na Praia do Cavalo, em Aruanã, por volta das 20h.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se mobilizou rapidamente para o local, a fim de realizar o resgate dos envolvidos.

Todos os cinco passageiros do outro veículo aquático foram resgatados em segurança e sem ferimentos, exceto por um homem, de 43 anos, que apresentou um corte na testa e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Aruanã.

Em vídeo, é possível ver o momento que eles são resgatados e levados de volta à terra firma por uma lancha dos bombeiros.

O piloto, entretanto, segue desaparecido desde o momento do acidente. Buscas seguem mobilizadas, fazendo uso de drones com câmeras térmicas.