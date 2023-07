Morre homem que foi desafiado a beber um litro de cachaça em aposta

Após vencer uma aposta filmada, na qual teria que tomar toda uma garrafa de cachaça 51 para ganhar duas caixas de cerveja, um trabalhador rural, de 42 anos, acabou vindo à óbito em Santo Antônio do Rio Verde, no Sudeste do estado. O caso aconteceu no domingo (16), mas as imagens só foram divulgadas na terça-feira (18).

O Portal 6 apurou que o homem estava bebendo com amigos desde cedo em um bar, depois da aposta, ele decidiu se deitar na calçada do estabelecimento e não se levantou mais. Ele foi dado como morto ainda no local.

“Apostaram duas caixinhas de cerveja. Ele virou 1 litro de pinga, mas não aguentou”, relatou uma das testemunhas ao G1.

Nas cenas filmadas, é possível ouvir um dos homens que estavam presentes falando “se ele não engasgar ele vai morrer”. Ao fim do desafio, outro confirma “bebeu, bebeu, ganhou! Pode trazer a caixinha de cerveja”, diz.