TRT funcionará em horário especial durante jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

O horário de funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) será alterado durante os dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2023.

A iniciativa, até então inédita, foi assinada pelo presidente do TRT-18, o desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento, e acompanha a decisão anunciada pelo Governo Federal de decretar ponto facultativo durante a data.

Com a alteração, o expediente do tribunal será das 12h às 19h, no dia 24 de julho, quando acontece a partida Brasil x Panamá, que terá início às 08h.

Já no dia 02 de agosto, o horário de funcionamento será das 11h às 18h no jogo entre Jamaica x Brasil, que acontece às 07h.

O documento ainda orienta que as audiências previstas para acontecer nos dias de jogos do Brasil sejam remanejadas para o próximo dia útil possível, mediante intimação das partes.

Além disso, os prazos processuais que se iniciarem ou terminarem em dias de jogos também serão prorrogados para o primeiro dia útil.

No entanto, conforme a portaria, medidas urgentes serão atendidas pelo plantão judiciário por meio dos telefones disponíveis no site do tribunal.