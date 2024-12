Juíza autoriza diplomação de Reamilton do Autismo e retira sigilo do processo

Pedido havia sido feito pelo MPE após suspeita de fraude na cota de gênero do Podemos. Ação pode mudar composição da Câmara de Anápolis

Pedro Hara - 04 de dezembro de 2024

Vereador Reamilton do Autismo. (Foto: Ismael Vieira)

Juíza da 3ª Zona Eleitoral de Anápolis, Marcella Caetano da Costa negou o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE) e autorizou a diplomação do vereador Reamilton do Autismo (Podemos), eleito no pleito deste ano.

A solicitação havia sido feito de maneira cautelar pelo MPE na ação que investiga a suspeita de fraude na cota de gênero praticada pelo Podemos.

Apesar do indeferimento do pedido envolvendo Reamilton, o processo segue na Justiça e pode mudar a composição da Câmara de Anápolis caso seja julgado procedente.

Se cassado, haverá a retotalização dos votos por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e quem provavelmente assume a cadeira é Osmar Borges do Trio Elétrico (PDT).

Parte do sigilo do processo também foi retirado pela juíza, que determinou a citação dos investigados para que apresentem a defesa em até cinco dias.