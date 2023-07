Que existem algumas atitudes que homens que traem mantêm, isso todo mundo já sabe. Acontece que há ainda algumas ações mais disfarçadas, que muitas mulheres nem se dão conta e podem ser a virada de chave para descobrirem tudo.

Bom, a verdade é que, por mais discreto e atencioso que um traidor seja, em algum momento ele poderá deixar pistas involuntariamente.

É neste momento que as vítimas devem estar em alerta para pegar os mentirosos no pulo.

Quer saber se o seu parceiro está com alguma ‘culpa no cartório’, então confira abaixo quais são as ações mais recorrentes.

6 atitudes que homens que traem escondem e muitas mulheres não desconfiam:

1. Alterações repentinas de comportamento

O homem pode começar a agir de forma diferente, mostrando mudanças de humor inexplicáveis, irritabilidade excessiva ou distanciamento emocional.

O clássico tipo de pessoa que quer terminar e não sabe como agir, optando pelo mais fácil: fazer com que você peça pelo término.

2. Guardar o celular ou computador com mais cuidado

Ele pode tornar-se mais protetor com os aparelhos que contenham seus segredos pessoais, protegendo-o com senhas, mantendo-o fora do alcance ou se afastando quando está utilizando.

Repare também se, quando vocês estão juntos em uma mesa, o celular costuma ficar com a tela virada para baixo ou não? Se sim, fique atenta!

Além do mais, o modo avião também diz muito sobre o quanto ele quer esconder algo.

3. Aumento de preocupação com a aparência

Ele pode começar a se vestir melhor, cuidar mais do seu estilo pessoal ou demonstrar um interesse maior em sua aparência física do que antes.

A troca de perfume também é uma atitude muito suspeita.

4. Mudanças na rotina

Pode ocorrer um aumento repentino em viagens de trabalho, saídas noturnas frequentes sem justificativas claras ou horas extras no serviço.

Fique atenta às explicações falsas. Eles podem ser muito bons de lábia.

5. Defensividade e evasivas

Quando questionado sobre seu comportamento ou suspeitas, ele pode ficar defensivo, tentar mudar de assunto ou evitar responder diretamente.

Dependendo da índole do indivíduo, pode haver até mesmo reações agressivas. Seja cautelosa!

6. Aumento do uso de redes sociais e mensagens

Ele pode passar mais tempo nas redes sociais, trocando mensagens com frequência e sendo excessivamente cauteloso ao responder ou esconder algumas conversas.

