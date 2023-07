Com a estreia do live action da Barbie, a vontade de se parecer com a boneca mais conhecida do mundo aumenta, especialmente entre os fãs da admiradora. Por sorte, algumas características podem provar que você tem a alma de Barbie Girl.

Caso você tenha algum desses comportamentos ou habilidades, pode ter certeza que você pode ser mais parecida com ela do que imagina.

6 características que provam que você tem a alma de Barbie Girl

1. Ama usar roupas rosas

Uma das características que provam que você tem alma de Barbie Girl é, sem dúvida, o gosto pelas roupas rosas. Toda pessoa que é fã da boneca costuma ter um gosto especial pela coloração.

2. Costuma usar saltos altos

Gosta de usar saltos altos? Então essa é mais uma semelhança que você tem com a boneca. Normalmente, a boneca sempre vem acompanhada com o sapato.

3. Nunca sai desarrumada

Pessoas que tem a alma da boneca mais famosa do mundo nunca saem desacompanhada. Geralmente, pessoas parecidas com a personagem estão sempre arrumadas e nunca passam despercebidas em local nenhum. Sabia dessa?

4. Está sempre rodeada de amigos

A Barbie é uma personagem conhecida por ter vários amigos e nunca estar sozinha. Então, se você possui essa característica, então é bem parecida com a boneca.

5. Não sai para qualquer rolê

Nem todo rolê é um rolê para aquela pessoa que possui um espírito de boneca. Para pessoas assim, apenas rolês realmente selecionados e criteriosos são dignos de sua companhia.

6. Autoestima elevada

Por fim, outra habilidade da pessoa parecida com a personagem é ter autoestima elevada. Normalmente, pessoas nunca se sentem inferior e estão sempre bastante confiantes sobre a sua aparência e sobre o seu jeito de ser. Então, fica a dica!

