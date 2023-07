Em Anápolis, colégios militares lideram rankings de excelência e têm fila de espera por vagas

Muito visados entre os anapolinos, os Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMG’s) ostentam um histórico de excelência nos exames e avaliações de qualidade.

Para se ter uma ideia, a unidade Cesar Toledo chegou a despontar em primeiro lugar no ranking de desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, dentre as escolas da rede estadual em Goiás.

Ao longo da última semana, entretanto – com a decisão do Governo Federal em encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico Militares (Pecim) – muitas pessoas se perguntaram se as unidades teriam as atividades encerradas.

Em resposta a esses questionamentos da população, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) logo emitiu uma nota esclarecendo que nenhum dos 76 CEPMGs situados em Goiás serão afetados com a mudança, que possui caráter estritamente federal.

Ao Portal 6, o major e diretor do CEPMG Cesar Toledo, Osvaldo Abraham, contou que o sucesso da unidade anapolina se deve principalmente à disciplina e ao tratamento diferenciado que os professores tem com os alunos.

“No contraturno a gente também oferece aulas de reforço e cursinhos voltados para o vestibular. Essa atenção que a gente dá para cada aluno é o que permite esses resultados, além, é claro, da disciplina que sempre existiu”, afirmou o dirigente.

Quanto a questão da fila de espera por vagas – de longe a maior frustração dos pais interessados em matricular os filhos na unidade – o major atribuiu tamanha procura justamente ao desempenho do colégio.

A unidade aceita novos discentes através de sorteios anuais, em esmagadora maioria para ingresso no sexto ano do ensino fundamental. Osvaldo Abraham afirmou, porém, que a mesa diretora dos quatro CPEMG’s de Anápolis já debate alterações no sistema.

“Estamos ainda na fase de estudos para atribuir alguns pré-requisitos nesse sorteio. Quem mora na região Norte e se candidata, vai para o Cesar Toledo ou o Arlindo Costa, por exemplo. Quem mora no Sul, vai para o Gabriel Issa e assim por diante”, explicou o militar.

Por fim, o diretor ainda aproveitou a oportunidade para esclarecer algumas dúvidas acerca da contribuição voluntária por parte dos pais dos alunos.

Apesar de, como o próprio nome diz, não ser obrigatório, o dirigente ressalta que é este auxílio que possibilita diversos benefícios aos próprios alunos. Por exemplo, as aulas no contraturno e a contratação de professores de reforço e cursos extras.

“Não só as aulas e professores, mas essa renda também auxilia na questão de manutenção, de um ar-condicionado, uma pintura, essas coisas. Além disso, auxilia também na área esportiva do Cesar Toledo, que sempre é destaque na cidade”, concluiu.